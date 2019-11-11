Düşük faiz olumlu etkiledi | Piyasa Haberleri

Düşük faiz ortamının para ve sermaye piyasalarına olumlu yansımaları devam ediyor. Otomotiv satışlarındaki artış da reel sektöre bu olumlu etkinin bir göstergesi. Bu haftanın en önemli gündemlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti olacak. Piyasalar Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi, gözler 13 Kasım’da.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın yazısı...

Piyasalarda olumlu hava sürüyor. İç piyasalar dışarıya uyum sağlamaya başladı. Dışarıdan gelen iyimser rüzgâra, Fitch’den gelen görünüm değişimi, Türkiye’nin CDS (risk primi) oranlarındaki gerileme (310 seviyelerine çekildi), ekonomideki toparlanma sinyalleri, gelişen ülke piyasalarına artan ilgi, Suriye konusundaki gerilimin azalması ve 13 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin netlik kazanması eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ve sonuçları önümüzdeki haftanın en önemli gündemlerinden biri olacak. Suriye konusunda ABD ile yapılan anlaşma şartlarının yerine gelmediğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın birbirini teyit eden açıklamaları mevcut. Ayrıca ABD Temsilciler Meclis’inden Türkiye aleyhine geçen kararlar var. Bu açıdan bakılınca ABD ziyareti daha da önem kazanıyor.

ETKİLER GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Düşük faiz ortamının para ve sermaye piyasalarına olumlu etkileri sürüyor. Reel sektörde ise ciddi bir toparlanmadan söz etmek için erken. Ancak bu faiz durumun reel ekonomiye etkileri de görülmeye başlandı. Ekim ayında yüzde 138 artan otomobil satışları bu yöndeki gelişmelerden biri. Ekonomik aktivitenin arttığı yönünde benzer durum konut ve beyaz eşya gibi öncü sektörler için de geçerli. Gerek Borsa İstanbul gerekse dış borsalar yükselişte. Ancak son dönemdeki olumlu gelişmeler belli ölçüde fiyatlara yansıtıldı. Bundan sonraki aşamalar gelişmelerin seyrine göre daha kontrollü olabilir. Uzadıkça uzayan ABD-Çin ticari görüşmelerinde kısmen de olsa imza aşamasına gelinmesi önemli. Fakat tarih konusunda bir ertelemeden söz edilmesi ve ABD tarafında bazı itirazların olduğu yönündeki haberler bu aşamada pek rahatsızlık getirmedi.

BEKLE GÖR ORTAMI

Türkiye’de düşen faiz oranları dış dünyadaki faiz oranlarına göre hala çok yüksek. Bu da yüksek bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacındaki Türkiye için daha rahat borçlanma açısından bir avantajı beraberinde getiriyor. Geçen hafta Hazine’nin dış piyasalarda gerçekleştirdiği 5 Yıl Vadeli 2.5 milyar dolarlık tahvil ihracına üç katından fazla talep geldi. Yüksek getiri cazibesi nedeniyle Türk tahvillerine yönelik ilginin arttığı yönünde de dış finans çevrelerinde bazı değerlendirmeler geçmeye başladı. Zira kasımdan itibaren baz etkisi tersine döneceği için enflasyon düşüşü durup yıllıkta yukarı yönlü eğilimin başlaması bekleniyor. Bu açıdan TCMB’nin bir süre faiz indirimlerine ara vereceği beklentisi hakim. Bekle gör anlayışı öne çıkabilir. Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için her ne kadar avantaj olarak görülse de Avrupa’da ekonomiyi büyütmek için kullanılan negatif faizin özellikle finans ve bankacılık sektörüne olumsuz etkileri artık daha yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

CARİ FAZLA BEKLENTİSİ

Bu aşamada ABD-Çin ticaret görüşmelerinde anlaşma beklentileri ve düşük faiz ortamının borsalara katkısı sürüyor. ABD-Çin görüşmelerine bağlı olarak risk iştahının azalmasıyla altın fiyatlarında düşüş, uzun dönem ABD bono faiz oranlarında yükseliş ve ABD dolarında hafif değerlenme görüldü. Bu görünüm daha ne kadar korunur, onu zamanla göreceğiz. Ancak ABD ve Avrupa merkez bankalarının mevcut düşük faiz ve parasal genişleme politikalarında henüz değişim sinyali görülmüyor. Önümüzdeki hafta son aylarda daha da önem kazanan bütçe verileriyle 2 milyar dolar civarında cari fazla beklenen ödemeler dengesi açıklanacak. Yabancıların Türk mali piyasalarına bakışlarında çok ciddi değişim bu aşamada görülmüyor. Yapılan işlemlere bakılınca daha çok işin trade (al-sat) tarafındalar. Piyasalarda olumlu hava korunmakla birlikte daha temkinli bir görünüm öne çıkabilir.

BORSADA DİRENÇLERE DİKKAT

BORSADA çıkış hareketi sürüyor. 105.000-106.000 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak görülüyor. 106.000 seviyesinin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla birlikte daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. İlk destekler ise 101.000-100.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. 106.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET

DOLAR/TL kurunda tepki alım denemelerine rağmen yatay seyir korunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları henüz güç kazanmış değil. İlk dirençler 5.77 ve 5.83 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı açısından 5.83 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 5.94 seviyesinde bulunuyor. 5.70 desteği ise geçerliliğini koruyor. Bu seviyeye geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Sonraki destekler 5.64-5.60 seviyelerinde. Destek noktalarında tepki alımlarının görüldüğü ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm sürebilir.

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