Dünyanın en büyük fonundan Türk varlıklarına yatırım

Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan Blackrock gelişmekte olan ülke fonları, geçen hafta Türkiye'nin dolar ve euro cinsi tahvillerini ve TL aldı.

Blackrock gelişmekte olan ülke piyasaları portföy yönetimi birimi başkanı Trigo Paz, Blackrock'un son dönemdeki satış baskısının ardından geçen hafta Türkiye'nin dolar ve euro cinsi tahvillerini ve TL aldığını belirtti.

Blackrock'un, Paz yönetiminde gelişmekte olan kredi piyasalarında 29 milyar dolar portföyü bulunuyor.

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Paz "Geçen hafta Türkiye'ye yatırım yaptık. Şimdi TL ve dolar cinsi tahvillerinden memnunuz, ancak faiz oranlarından memnun değiliz. Çünkü faiz oranlarıyla ilgili olarak hala enflasyonun istikrara kavuşturulması gereken bir durum olduğu için bu konuya girmek için çok erken" dedi.

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