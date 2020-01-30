Dünyanın en başarılı sukuk ihracı ödülü Halk Yatırım’a | Piyasa Haberleri

Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.

Yurt içi sermaye piyasalarında gelişmekte olan kira sertifikalarının yatırımcılar nezdinde yaygınlaşması yönünde öncü faaliyetlerini sürdüren Halk Yatırım'ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 250 milyon TL tutarındaki ihraç, Islamic Finance News tarafından 2019 yılının en başarılı sukuk ihracı seçildi. Halk Varlık Kiralama A.Ş.’nin ihraççı olarak yer aldığı, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı olduğu işlem, faizsiz sermaye piyasası ürünleri alanında sukuk kategorisinde dünyada yılın işlemi seçildi. Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe ilk kira sertifikası ihracını 2018 yılında yine Halk Yatırım gerçekleştirmişti.

“YENİ FİNANSAL ENSTRÜMANLAR YURT İÇİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR”

Reel sektörün finansmana erişim konusunda, sermaye piyasalarındaki yeni alternatiflere büyük ilgi duyduğunu ve onlara bu konuda en güçlü desteği kendilerinin verdiğini belirten Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer şunları söyledi:

“Halk Yatırım olarak 2014 yılında kira sertifikaları ihracına başladığımız ilk dönemde, bu ürünün Türkiye'de yeterince bilinmediğini görüyorduk ve paydaşlarımıza reel ekonomiye dayalı ürünlerin önemini anlatmak için yoğun çaba sarf ediyorduk. Borçlanma araçları ve kira sertifikalarının (sukuk) satışı ve ihracı konularındaki aracılık hizmetlerimize şimdi farklı sektörlerden, alanında lider birçok firma talep gösteriyor. Fon kullanıcıları için geleneksel finansal enstrümanları yeni alternatiflerle çeşitlendirdiğimiz bu ihraçlar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ilgi ve takdir topluyor.”

Türkiye'nin global sukuk piyasasından aldığı payı kademeli olarak artırmayı amaçladıklarını ve 2020 yılının bu yönde yeni fırsatlar getirdiğini ifade eden Sürer, “Emlak Konut GYO işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ihraç işlemi, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında iç talebin yeniden arttığı gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler için teşvik edici bir uygulama oldu. 2020 yılında da sermaye piyasalarında ilkleri gerçekleştirmeye ve sukuk piyasasında yeni ürünler dizayn etmeye devam edeceğiz” dedi.

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