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Dört büyükler servet kaybetti

01.02.2018 - 12:11

Dört büyüklerin son iki sezonda gelir ve giderlerinin araştırıldığı rapora göre, üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş sadece bir sezonda kâra geçerken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor iki sezon toplamında yaklaşık 860 milyon lira eksiye düştü.

KPMG Football Benchmark ekibi, Süper Lig’in dört büyük kulübünün finansal puan cetvelini çıkardı. KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmada son iki yılın şampiyonu Beşiktaş sportif başarılarıyla kasasını doldurarak geçen sezon kara geçebildi. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un gelirleri ile giderleri arasında ciddi farklar oluştu. Üç büyük kulüp, iki sezonda toplam 860 milyon lira zarar etti.
 
BEŞİKTAŞ EN AZ YARAYLA KURTULDU
 
 
Fenerbahçe 2015-16’da yaklaşık 116 milyon lira, 2016-17’de de 148 milyon lira zarar etti. 2015-16 sezonunda Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray o dönemde yaklaşık 78 milyon lira, geçtiğimiz sezon ise yaklaşık 297 milyon lira eksiye düştü. Futbol takımına ciddi yatırımlar yapan Trabzonspor, 2015-16’da 113 milyon lira, geçtiğimiz yıl da 110 milyon lira zarar etti.
 
Ezeli rakiplerini yeşil sahada geride bırakan Beşiktaş finansal anlamda da iki yılı en az yarayla kapatan kulüp oldu. Siyah-beyazlılar 2015-16’da yaklaşık 58 milyon lira zarar etti. Ancak geçtiğimiz yıl gelirlerini katlayan Kara Kartallar tam 533 milyon 815 bin lira gelir sağladı. Futbol takımına yaklaşık 258 milyon lira ödeyen siyah-beyazlılar 4 milyon 703 bin lira kar elde etti. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir görüntü çizen Beşiktaş’ın, yine kasasını dolduracağı tahmin ediliyor.
 
TRABZONSPOR'UN MAÇ GÜNÜ GELİRİ 4'E KATLANDI
 
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stat ve pazarlama gelirlerinde bir azalma söz konusu iken, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın her iki gelirinde artış yaşandı. Özellikle Trabzonspor’un, Şenol Güneş stadyumunun açılmasıyla maç günü gelirleri 4’e katlandı ve 21 milyon liraya ulaştı.

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