Dolar/TL'de yön yukarı mı?

Rabobank, dolar/TL'de riskten kaçınmadaki artış ile yukarı yönlü bir baskı oluşabileceği açıklamasında bulundu.

Hollandalı bankacılık devi Rabobank'ın gelişen piyasa Döviz stratejisti Piotr Matys, müşterilerine yazdığı notta, ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizinin psikolojik seviye olarak görülen yüzde 3'ü aşmasının, yabancı yatırımcılardan gelen talebi destekleyecek kadar çekici olabileceğini belirterek bu durumun doları CEEMEA paraları karşısında destekleyeceği yönünde görüş bildirdi.

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ABD 10 yıllıklarının faizi, çarşamba günü yayınlanan şahinvari Fed tutanaklarının ardından yılın başından beri görülen en yüksek seviye olan yüzde 2.95'e çıktı. Tutanaklar, ABD politika yapıcılarının kademeli faiz artışlarını hızlandırabileceğini gösterdi.

DOLARDA YENİ REKOR GELEBİLİR

Notta, Dolar/TL'nin yılın bu zamanına dek görece dar bir aralıkta kaldığı, ancak kurda, riskten kaçınmadaki artış ile yukarı yönlü bir baskı oluşabileceği belirtildi ve "Söz konusu baskı, Dolar/TL 'de 14 Aralık'taki yüksek seviye olan 3.8970 TL'ye doğru bir hareket başlatacak. Bu seviyenin ötesinde ise, tüm zamanların rekoru olan 3.9826 TL seviyesi gözlenecek" ifadesi kullanıldı.

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