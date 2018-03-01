Dolar/TL'de 'fırtına yükselişi' öncesi sessizlik mi?

Rabobank'tan, dolar/TL'nin yıl başından bu yana dar bant hareketinin fırtına yükselişi öncesi sessizlik olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Rabobank'ın Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell'ın salı günkü Kongre konuşmasının ardından Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Değerlendirmede Türk Lirası'na da değinildi.

Gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, kaleme aldığı raporda Powell'ın ABD ekonomisinin görünümüne yönelik iyimserliğini dile getirdiği destekleyici mesajının Fed'in bu yıl sıkılaştırmanın temposunu artırabileceğine ilişkin piyasa endişelerini yeniden tetiklediğini belirtti.

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“Daha öncesinde Fed'in kademeli faiz artırımlarının CEEMEA ekonomileri için en uygun senaryo olduğunu tartışmıştık. Buna karşın, Fed'in 2018'de ciddi bir şekilde dört faiz artırımını göz önünde bulundurması ABD Doları'nı CEEMEA paraları karşısında yükseltti.” diyen Matys, boğaların en iyi performans gösteren gelişen piyasa parasında kar realizasyonuna gitmesiyle birlikte Güney Afrika Randı'nın en zayıf halka olduğunu ifade etti.

Matys, Powell'ın dünyanın en büyük ekonomisiyle ilgili iyimser duruşunun piyasa güvenini artırması beklenirken, kırılgan bir toparlanmayı işaret etmesinin etkisiyle S&P 500 Endeksi'nin Salı günü yüzde 1.27 ekside kapattığı ve Asya hisse senetlerinin kırmızıda olduğuna dikkat çekti.

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Fed'in dört faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin etkisiyle S&P 500 Endeksi'nde gelecek haftalarda düşüş yaşanabileceğini belirten EM stratejisti, bunun dolar/CEEMEA paraları paritelerinde yukarı yönlü hareketi destekleyici olacağını belirtti.

DOLARDA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK OLABİLİR

Raporda, “Dolar/TL bu yıl dar bir bantta sıkıştı. Fakat bu, ABD Doları'nın Fed'in daha fazla faiz artırımından ve/ya jeopolitik risklerdeki artıştan dolayı piyasa fiyatlamasından yarar sağlaması durumunda, kurun yukarı doğru kırılacağı klasik bir fırtına yükselişi öncesi sessizlik olabilir” ifadesi yer aldı.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) satış baskısının artması durumunda lirayı korumak için faiz artırımını değerlendirmek zorunda kalabileceği belirtildi.

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