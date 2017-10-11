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"Dolar/TL yüzde 20 daha yükselebilir"

11.10.2017 - 09:36

Societe Generale yatırımcılara Türk Lirası'nda kısa pozisyona girme tavsiyesinde bulundu.

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale yatırımcılara, diplomatik ilişkilerdeki sıkıntılar, azalan reel faiz ve artan erken seçim riskinden dolayı dolar karşısında TL'de kısa pozisyon tavsiyesinde bulundu. Banka, Dolar/TL 'nin yüzde 20 civarında daha yükselmesinin imkansız olmadığını kaydetti.

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Societe Generale analistleri Jason Dawand ve Olivier Korber, hazırladıkları raporda, Türk Lirası'nın 3 aylık beklenen volatilitesinin 16-20 bölgesine çıkabileceğini belirtti. Banka ayrıca TL/ruble'de de kısa pozisyon tavsiyesinde bulundu.


Etiketler

  • dolar/TL
  • Türk Lirası
  • Societe Generale
  • banka
  • Jason Dawand
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