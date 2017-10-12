Dolarda düşüş sürecek mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, dolar/TL`de düşüşün sürebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem bir televizyon kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ertem, Kredi Garanti Fonunda (KGF) şu ana kadar dönüş miktarının 13 milyar TL olduğunu, Aralık sonuna kadar bu rakamın 25 milyar TL'ye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Erdem, "KGF kredilerinden geri dönmeyen miktar 90 milyon TL. Sadece binde 7'lik bir oranı geri dönmedi" dedi.

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Ertem, KGF'nin ikinci olarak değil, varolan durumun bazı parametreler getirilerek ve kurumsallaştırarak devamından yana olduğunu belirtti.

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Dolar/TL'de düşüşün sürebileceğini belirten Ertem, kurun vize krizi öncesi seviyelere geri döndüğünü kaydetti. Ertem, kurun bu seviyenin etrafında dengeye kavuşacağını öngördü.

Ertem, kredi büyümesinin şu anda yüzde 20-21 seviyelerinde olduğunu, bankaların kaynak sorunu yaşayacağını düşünmediğini, kredi genişlemesinin son çeyrekte ve 2018'de yüzde 16-17'lerde devam edebileceğini belirtti.

Ertem, 19-20 Ekim'de gerçekleştirilecek AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilgili olumsuz bir karar çıkmasını beklemediğini ifade etti.

Ertem, ABD ile de hızlı bir normalleşmeye doğru gidildiğini kaydetti.