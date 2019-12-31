Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 31 Aralık dolar fiyatları )

Dolar fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe 5.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.67 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9419 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9509 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.17 itibarıyla 5.9496 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6702 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8065 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'nin tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yarın tatile girecek piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izleneceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolarda 5.9550 TL'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren analistler, 5.90 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 96.35 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1206 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.78 seviyesinde bulunuyor.

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