Dışarısı tedirgin etti | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle iç piyasalarda yaşanan iyimserlik, Arjantin ve ticaret savaşlarının gölgesinde kaldı. ABD Başkanı Trump sıkça gördüğümüz tavır değişikliğine gider ve baltaları gömerse dış piyasalar biraz rahatlar. Aksi takdirde dış kaynaklı gelişmelere bağlı olarak iç piyasalarda temkinli görünüm sürebilir.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

İç piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle devam eden iyimserlik dış piyasalardaki gerginliğe bağlı olarak yerini olumsuz bir seyre bıraktı. Faiz indirimlerinin kaynağı her ne kadar küresel ekonomideki durgunluk beklentileri olsa da bunun Türkiye’nin de dahil olduğu gelişen piyasalara olumlu yansımaları bekleniyordu. Hem daha ucuz ve rahat borçlanma imkanlarının artması hem de sıcak para girişlerinin artacağı beklentisi hakimdi. Ancak bayram tatili nedeniyle iç piyasaların kapalı olduğu günlerde Arjantin’de yapılan başkanlık ön seçiminde mevcut başkanın ağır bir yenilgi alması tedirginliklerin artmasına neden oldu.

Arjantin Pesosu ve borsası sert kayıplar yaşadı. Arjantin’in iflas riski arttı ve yüzde 75 seviyelerine ulaşırken risk primi (CDS) 1.000 seviyelerinden 2700’lü seviyelere sert şekilde yükseldi. Şimdi tartışılan konu Arjantin sıkıntıdaki diğer ülke ekonomileri için tetik işlevi görür mü, bulaşıcı olur mu? Diğer ülkeleri tedirgin ettiği doğru ama şimdiye kadar aynı şekilde etki ettiği ya da tetiklediğini söylemek doğru olmaz. Bu yönde ilk açıklama dünyanın en önemli bankalarından biri olan Deutsche Bank’tan geldi. Deutsche Bank, Arjantin’e aldanıp TL satmayın, dedi. Ayrıca Arjantin’in durumunun kendine has olduğunu ve diğer gelişen piyasalara yayılmaması gerektiğini söyledi. Bu önemli bir referans ve şu ana kadarki gelişmeler de bu minval üzerine gidiyor. Büyük bir panik söz konusu değil.

TRUMP BİLİNMEZLİĞİ

Geçen hafta ABD doları dış piyasalarda değer kazanırken (dolar endeksi 98’ün üzerine çıktı) iç piyasalarda dolar/TL kurunda hafif gerileme yaşandı. Eğer Arjantin piyasalarında durum daha vahim bir hal alırsa o zaman tekrar değerlendirmek gerekecek. Ancak piyasaların tek derdi Arjantin değil tabii ki. Bir de Trump gibi bir bilinmezi ve öngörülmesi zor bir derdi var. Çin’e ek gümrük vergileri uygulayarak ticaret savaşını ve de küresel ekonomideki durgunluk beklentilerini tetikledi. Çin ve Almanya’da açıklanan ekonomik veriler de bu durumu teyit etti. Buna bağlı olarak ABD Merkez Bankası (Fed) diğer merkez bankaları faiz indirimlerine başladı. Faiz düşüşünün ivme kazanması ekonomideki yavaşlama yönündeki piyasa fiyatlamalarına güç kazandırdı. Petrol ve emtia fiyatları düşerken faiz düşüşü ve ticaret savaşına bağlı gerginlikten beslenen altın fiyatı güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak yükseldi.

ABD’de tahvil bonoda uzun dönem faiz oranlarının kısa dönem faiz oranlarının altına kaymasıyla “ters verim eğrisi” gündeme geldi. ABD 10 yıllık bono faiz oranı 1.58 seviyelerine çekilirken 3 aylık bono faizi 1.88, yıllık bono faizi 1.73 oldu. Borsalar da bu gelişmelerden nasibini aldı. ABD ve Almanya borsalarında (Dow Jones, Dax) sert düşüşler görüldü ve son aylardaki çıkış trendleri kaybedildi. Dış borsalardaki bu gelişmeler haliyle Borsa İstanbul’a da yansıma gösterdi, Trump bu gelişmelere rağmen çok da söylem değişikliğine gitmedi, Çin ile Eylül’de başlaması beklenen görüşmelerde anlaşmadan yana yapıcı tavır koymadı. Bazı ürünlerde Çin’e uygulanacak gümrük vergilerini 15 Aralık’a erteledi ama etkisi olmadı. Önce atıp sonra nişan almaya benzer bu durumu haliyle piyasalar pek inandırıcı bulmadı. Küresel ekonomi sıkıntılı bir sürece itilse de Trump, “ABD’ye para akıyor” diyerek halinden ve uyguladığı politikalardan memnun görünüyor. Ancak Çin de son gelişmelere misilleme imasıyla tepki vermeye başladı. Trump sıkça gördüğümüz tavır değişikliğine gider baltaları gömerse dış piyasalar biraz rahatlar. Aksi takdirde dış kaynaklı gelişmelere bağlı olarak iç piyasalarda temkinli görünüm sürebilir.

BORSA DESTEK ARAYIŞINDA

Borsada çıkış trendinin kaybedilmesiyle başlayan düşüş hareketi sürüyor. 95.000-94.000 ilk destek noktaları olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 91.500-91.000 seviyelerinde. Endeksin 96.200 seviyesinin üzerinde tutunamaması düşüş formasyonlarından “omuz baş omuz” işlerlik kazanması olasılığını artıran bir durum. Olası tepki alımlarında ilk direnç ise 100.000 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 104.000 seviyesinde bulunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunabilir.

DOLAR/TL KURUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Tepki yükselişlerine rağmen düşüş eğilimi sürüyor. İlk dirençler 5.62-5.63 seviyelerinde. Düşüş trendinin kırılması ve çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Kısa dönem için ilk destekler ise 5.48-5.44 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde tutunamazsa düşüşün devamı beklenebilir. Sonraki destekler 5.30 ve 5.16 seviyelerinde bulunuyor. 5.63 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.