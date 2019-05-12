Dış piyasalar da negatifte | Piyasa Haberleri

Yoğun iç ve dış gündemin baskısı altındaki piyasalarda yeni denge arayışı devam ediyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Döviz kurları, siyaset, Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, Türkiye-ABD ilişkileri, ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri, İran’a ABD yaptırımları ve ekonomik veriler öne çıkan gündem konuları. Yüksek Seçim Kurulu’nın (YSK) İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı sonrası borsada düşüş, döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranlarında yükseliş görüldü. Seçimlerin yapılacağı 23 Haziran tarihine kadar siyaset ilk sıralardaki yerini koruyabilir.

Döviz kurlarındaki yükselişe önlem olması açısından Merkez Bankası bazı düzenlemelere gitti. Haftalık repo ihalelerine bir hafta ara verirken fon ihtiyacındaki bankaları daha yüksek faizli araçlara yönlendirerek bir anlamda örtülü faiz artışı yaptı. Türk Lirası zorunlu karşılıklarla ilgi düzenlemelerle ise piyasaya 2.8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7.2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi sağlandı. Ancak satış yönlü müdahale, faiz ve likidite önlemlerinin döviz kurları üzerindeki etkileri sınırlı. ABD-Türkiye ilişkileri, siyaset ve yıl bazında yeni zirveler deneyen Türkiye’nin CDS oranları (risk primi) gibi döviz kurlarındaki yükselişe etki eden gerekçeler Merkez Bankası’nın kontrolünde olmayan gelişmeler. Bu açıdan Merkez Bankası’nın yaptığı operasyonların döviz kurları üzerindeki etkilerinin bu aşamada zayıf kalmasını olağan karşılaşmak gerekir.

BEKLENTİ DEĞİŞEBİLİR

YSK kararı öncesi hafif de olsa toparlanma eğilimindeki ekonomik veriler, beklentilerin altında kalan enflasyon ve yavaşlayan ekonomiye hareket kazandırmak gibi gerekçelerle siyasetin de gündemden düşmesi halinde faiz düşüşü beklentisi hakimdi. Aynı beklenti yabancı kurumlar için de geçerliydi. 2019 yılı için kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 4.00, ABD’li yatırım bankası JP Morgan ise 6.5 puan TCMB’den faiz indirimi beklediklerini açıklamışlardı.

YSK kararı sonrası döviz kurlarındaki yükselişle birlikte zayıf da olsa piyasada faiz artırımını dillendirmeye başladı. Ancak 12 Haziran Merkez Bankası toplantısına uzun bir zaman var. O tarihe kadar piyasalarda gelişmelerin seyrine göre beklentilerin de değişebileceğini vurgulamak yerinde olacak. Ayrıca yavaşlayan bir ekonomide faiz artırımı çok kolay verilecek bir karar değil elbette.

TALİHSİZLİK OLDU

İç piyasaların zorlaştığı bir dönemde dış piyasaların da zayıflaması ve borsaların düşüşe geçmesi ayrı bir talihsizlik oldu. Piyasaların öngörülemeyen riski ABD Başkanı Trump, ABD-Çin görüşmelerinde sonuca yaklaşılırken Çin’e ek gümrük vergisi ve İran’a demir, çelik, bakır, alüminyum sektörleri üzerinden yeni yaptırım açıklaması olayın tuzu biberi oldu.

ABD ve Almanya Borsalarında (Dow Jones ve Dax) endekslerinde düşüş formasyonları belirmeye başlamış durumda. İran ve Çin kaynaklı jeopolitik risklerin artması doğal olarak altındaki düşüşü durdurdu ve hafif tepki alımlarına neden oldu. Trump’ın sıkça yön değiştiren açıklamalarının ABD dolarına bir miktar değer kaybettirmesinin de altındaki yükselişte payı var. Son düşüşle birlikte dış piyasalara göre daha ucuz fiyatlardan işlem gören Türk varlıkları (hisse senedi, tahvil) beklenti eksikliği ve zor gündem nedeniyle bu aşamada alıcı çekmekte zorlanıyor. Piyasaların olağan fiyatlamaya geçmesi için iç ve dış gündemin rahatlaması önemli olacak. Belli ölçüde olumsuz fiyatlama yapan sermaye ve para piyasalarında dip ve zirveden söz etmek için erken.

BORSADA DESTEK ARAYIŞI SÜRÜYOR

BORSADA düşüş trendi devam ediyor. 87.400 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek 84.600 seviyesinde. Olası tepki alımlarının devamı için ilk dirençler 90.000-90.500 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki dirençler 93.500-95.000 seviyelerinde. Satış baskısı süren endekste destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir. Ancak direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

DOLAR/TL’DE KAR SATIŞLARI GELDİ

Dolar/TL kurunda çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk destek 5.92 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde sonraki tutunma noktaları 5.85 ve 5.75 seviyelerinde bulunuyor.

İlk dirençler ise 6.17 ve 6.24-6.28 seviyelerinde görülüyor. 6.24-6.28 daha önemli. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.