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Aramco`nun halka arzı 2019`a kalabilir

09.03.2018 - 09:38

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Aramco'nun halka arzının 2019'a kalabileceği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Aramco'nun halka arzıyla ilgili "31 Aralık ya da 1 Ocak'ta olmasının Krallık açısından bir farkı yok" diyerek halka arzın 2019'a ertelenebileceğine işaret etti.

Al-Falih bu açıklamayı Bloomberg TV'ye yaptı. Daha önce yetkililer halka arzın 2018'de yapılacağını söylüyorlardı.

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Falih, "Halka arz için ana piyasa Suudi Arabistan'ın Tadawul endeksi olacak. Hisselerin satılacağı uluslararası endeks daha sonra açıklanacak" dedi.

Suudi yetkililer halka arzdan yüzde 5 hisse satışıyla 100 milyar dolar gelir bekliyor.


Etiketler

  • halka arz
  • Aramco
  • uluslararası endeks
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