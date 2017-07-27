Dev bankadan önemli 'TL' yorumu

UBS Wealth Management, Türk Lirası'nın Güney Afrika randından daha iyi performans göstermesini beklediğini kaydetti.

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan, Aralarında Michael Bollinger ve James David'in bulunduğu UBS Wealth Management analistleri yaptıkları değerlendirmede, Türkiye'nin Güney Afrika'ya kıyasla daha olumlu ekonomik faaliyete, para politikasına ve siyasi ortama sahip olduğunu kaydetti.

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UBS Wealth, değerlendirmesinde, Türk Lirası'nın yıllar süren değer kaybının ardından daha cazip bir değerde olduğunu ve yıl başından bu yana görülen performansın ise yukarı yönde daha da potansiyel olduğunu ya da en azından aşağı hareketin sınırlı olduğunu işaret ettiğini kaydetti.

UBS; zayıf temel göstergeler ve süregelen siyasi riskler dikkate alındığında, Güney Afrika'nın kredi notunun daha da düşürülebileceği uyarısında bulundu. UBS, gelişen piyasa paralarının yıl başından bu yana izlediği performans dikkate alındığında, getirilerin yılın ikinci yarısında düşük olmasının beklendiğini ve geçici geri çekilmelerin görülebileceğini belirtti.

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