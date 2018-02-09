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Dev banka: TL'den kaçınmak gerekiyor

09.02.2018 - 09:49

Goldman Sachs, Türk Lirası'ndan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Merkez Bankası'nın faizleri çok düşük bırakmasının ardından enflasyon kapanına yakalanma riski bulunması ve önemli siyasi riskler dolayısıyla TL “değer kapanı” gibi görünüyor" şeklinde açıklandı.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'ın küresel döviz ve gelişen piyasalar strateji birimi eş yöneticisi Zack Pandl, gelişen piyasaların en iyi noktasının erken döneminde olduğunu ve senkronize küresel büyümeden faydalanmaya hazırlandığını belirtti.

Pandl, gelişen piyasaların enflasyonun düşmesi ve cari işlemler dengesinin gelişmesiyle birlikte eskiye göre daha dayanıklı olduğunu ifade etti. Pandl'a göre gelişen piyasalar, ABD'deki faiz artırımlarına karşı kırılganlığı azaldı.

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Güney Afrika Randı'nın son iki aydaki güçlü performansına karşın, Goldman Sachs gelecek 12 ayda döviz ve tahvil açısından en iyi performans gösterecek gelişen piyasanın Güney Afrika olduğunu düşünüyor.

TL'DEN KAÇINMAK GEREKİYOR

Goldman Sachs'a göre, Türk Lirası'ndan kaçınılmak gerekiyor. Kuruma göre ülkenin petrol ithalatçısı olması, Merkez Bankası'nın faizleri çok düşük bırakmasının ardından enflasyon kapanına yakalanma riski bulunması ve önemli siyasi riskler dolayısıyla TL “değer kapanı” gibi görünüyor.


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • gelişen piyasalar
  • küresel Döviz
  • Zack Pandl
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