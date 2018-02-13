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Credit Suisse 4 faiz artırımı bekliyor

13.02.2018 - 10:12

Credit Suisse`nin ABD ekonomistleri,, ABD Merkez Bankası`nın 2018 yılında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini 4 kez artırmasını beklediklerini bildirdi.

İsviçre merkezli dev yatırım bankası Credit Suisse'nin ABD ekonomistleri, ABD Kongresi'nde sağlanan bütçe anlaşması sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2018 yılında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini 4 kez artırmasını beklediklerini bildirdi.

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Credit Suisse, daha önce yaptığı açıklamada 3 artırım beklediğini ifade etmişti.

Ekonomistler yazdıkları araştırma notunda, "FOMC, Aralık ayında Kongre'den geçen vergi reform yasası ışığında 2018 için büyüme tahminlerini yükseltti ve Mart toplantısında büyüme tahminlerinde yeni bir yukarı yönlü revizyon yapmasını bekliyoruz. Ekonominin tam istihdama yakın veya üzerinde olduğu ortamda ihtiyatyı risk yönetimi Fed'in büyük pozitif talep şoklarına yanıt olarak sıkılaştırmayı hızlandırması gerektiğine işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.


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