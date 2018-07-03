Çin piyasaları yatıştırmak için harekete geçti

Çin merkez bankası yuanın ticaret endişeleriyle değer kaybetmesinin ardından piyasaları yatıştırmak için harekete geçti.

Çin Merkez Bankası, ABD ile dış ticaret anlaşmazlığının yarattığı endişelerle yuanın dolar karşısında değer kaybetmesi ve dolara karşı yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan psikolojik 6.7 düzeyini aşmasının ardından finans piyasalarını yatıştırmak için harekete geçti.

Çin hisse senedi piyasaları da ABD'nin Çin'den ithal bazı ürünlerden gümrük vergisi almaya başlayacağı cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte satış baskısı altında kaldı. Hisse piyasaları gün içinde sert satışların ardından gün sonuna doğru kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

Reuters'in haberine göre; ABD Çin'den ithal ettiği 34 milyar dolar tutarında üründen 6 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi almaya başlayacak. Beijing ise ABD'nin başlatacağı vergilere karşılık vereceğini açıklamıştı.

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Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, bankanın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında döviz piyasasındaki hareketleri yakından izlediklerini ve yuanın makul bir düzeyde istikrarlı tutmaya çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yi, sınır ötesi sermaye akımlarının kontrol altında bulunduğunu da belirtti.

Dolar/yuan kuru bugün 6.7204'e kadar yükselerek 7 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yuan ilk defa geçen yıl Ağustos ayından bu yana 6.7'yi aştıktan sonra bu seviye etrafında dalgalandı. Haziran ortasından bu yana yüzde 4'ten fazla değer yitiren yuan daha sonra 6.7'nin altına geriledi.

Reuters'a bilgi veren dört işlemci de, devlet bankalarının yuan karşılığı dolar takası yapıp, elde ettikleri dolarların bir kısmını derhal spot piyasada satarak yuanın değer kaybının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. İşlemciler ve ekonomistler devlet bankalarının bazen döviz piyasasında merkez bankası adına işlem yaptıklarını belirtiyorlar.

Şanghay'daki bir Çin bankasında görevli bir işlemci, "Devlet bankaları yuanın fazla değer yitirmemesi için cephane depoluyor gibi gözüküyor" dedi.

Merkez bankası Reuters'ın yuanın kuru hakkındaki sorularına cevap vermedi.

Merkez bankası başkan yardımcısı ve aynı zamanda döviz piyasasının düzenlemesinden sorumlu olan Pan Gongsheng de, Çin'in yuanın değerini "makul" bir seviyede istikrarlı tutabileceği görüşünde olduğunu söyledi.

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