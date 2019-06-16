Cari açık daralmaya devam ediyor... Adım adım cari fazlaya | Piyasa Haberleri

Cari açık verileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Haziranda cari fazla görebiliriz” sözlerine yaklaşıldığını gösteriyor. Ekonomideki yavaşlama ve ithalattaki gerilemeye bağlı olarak nisan ayında cari açık 1.3 milyar dolar, yıllıkta ise 8.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in faiz indirim olasılığından bahsetmesi dış ve iç piyasalara olumlu yansımıştı. Ancak geçen hafta itibariyle iyimserlik zayıflamaya başladı. Enflasyon düşüşü ve istihdam verileri desteklese de 18-19 Haziran’da yapılacak toplantıda Fed’in faiz indirimi olasılığı zayıf. Beklentiler daha çok sonraki toplantılar için. ABD Doları (dolar endeksi) düşüşün ardından tekrar toparlanmaya başladı. ABD-Çin ticaret savaşı, ABD-İran gerilimi, küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama emareleri, iyimserliği sınırlayan gelişmeler. ABD-Çin ticaret savaşı için umutlar Japonya’da gerçekleşecek 28-29 Haziran G-20 liderler zirvesinde.

ABD-İran gerilimi Umman Körfez’inde patlayan petrol tankerleriyle daha da tırmandı. Petrol fiyatlarında yükselişe neden olan bu gelişme artan jeopolitik riskler nedeniyle altına da yansıdı. Altının ons/dolar fiyatı, güvenli liman ihtiyacı, ABD-Çin ticaret savaşı, ABD tahvil faiz düşüşü ve Fed’in faiz indirim beklentilerinden besleniyordu. Bu da bonusu oldu. Ancak olaylar tırmanmaz ise küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol fiyatlarındaki çıkış sınırlı kalabilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş petrol ithalatçısı Türkiye için enflasyon ve artacak petrol faturası açısından olumsuz bir durum olacak haliyle. İç gündem de pek rahat değil. İlk sırada Türkiye-ABD ilişkileri var. S-400 gerginliği sürüyor. Diğer yandan haftaya İstanbul’da seçim var. Seçim sonrası ekonomideki sorunlara ilişkin daha kalıcı adımlar atılmasını bekleyenler de yok değil.

DUYARLILIK FAZLA

Ekonomideki yavaşlama ve ithalattaki gerilmeye bağlı olarak cari açık daralmaya devam ediyor. Nisanda 1.3 milyar dolar, yıllıkta ise 8.6 milyar dolar olan cari açığın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Haziran’da cari fazla görebiliriz” noktasına biraz daha yaklaştığı görülüyor. Cari açıktaki gerilemenin şimdiye kadar döviz kurları üzerinde olumlu bir etkisi hissedilmedi. Hem kur artışı hem de bankalardaki döviz mevduat artışı sürüyor. 7 Haziran haftasında döviz mevduatı 185 milyar dolara yükselerek toplam mevduatın yüzde 55 seviyelerine ulaştı. Dış borç ödemeleri, güvenli liman ihtiyacı gibi gerekçeler dövize talebi canlı tutan önemli etkenler. Altın, gayrimenkul, döviz Türk halkının geleneksel yatırım araçlarından. 2018-2019 mayıs döneminde yaklaşık yüzde 30’luk bir getiri sağlayan döviz, enflasyona karşı koruma sağlamış görülüyor. TCMB toplantısından sonra önümüzdeki aylar için faiz indirim beklentisi arttı. Hatırlanırsa 5 Mayıs tarihli yazımızda bu olasılığın güçlendiğinden bahsetmiştik. Düşüş sürecine giren enflasyon ve dışarıdaki faiz düşüş eğilimi bu beklentiyi destekliyor. Ancak ekonomik veriler ve dışarıdaki iyimserliğe karşılık bu aşamada, içeride Türkiye-ABD ilişkilerine duyarlılık daha fazla. Türkiye-ABD ilişkilerinin gerildiği bir dönemde Moody’s’ten gelen sürpriz not indirimi piyasalar üzerinde olumsuz ve sınırlı bir etki yapabilir. Piyasalarda kısa bir iyimserliğin ardından tekrar temkinli görünüm öne çıkmaya başladı.

BORSADA TUTUNMA ÇABASI

BORSADA tepki çıkışı sonrası düşüş görüldü. İlk destekler 90.000-89.000 bandında. Endeksin bu seviyelerin üzerinde tutunamaması durumunda sonraki ve daha önemli destekler noktaları 87.500-86.500 ve 83.500 seviyelerinde. Tepki çıkışlarının ilk dirençleri ise 92.500-94.500 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 94.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 96.500-97.500 seviyelerinde. Destek noktalarında görülecek tepki alımlarının güç kazanması olasılığı zayıf.

DOLAR/TL’DE TEPKİ ÇIKIŞI

DOLAR/TL kurunda kâr satışları sonrası tepki yükselişi görüldü. 5.87 ve 5.82 ilk destek noktaları olarak görülürken 5.75 ve 5.66 sonraki destek seviyeleri. İlk dirençler ise 5.95-6.02 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 6.15-6.25 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satışlar görülse de tepki çıkışı gücünü koruyabilir.

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