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Bu hafta piyasaları neler bekliyor?

22.10.2018 - 09:22 | Son Güncelleme :
Bu hafta piyasaları neler bekliyor? | Piyasa Haberleri

Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları beklenirken, Çin piyasalarında teşvik beklentileri ile başlayan ralli de yatırımcıların gündeminde ilk sırayı aldı.

Küresel piyasalarda perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları beklenirken, Çin piyasalarında teşvik beklentileri ile başlayan ralli de gündemin odağına yerleşti.

Çin'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kalması ve pay piyasalarında iki hafta süren hızlı düşüşün ardından yeni haftaya ekonomi yönetiminin teşvik söylemleri ile başlandı.

Vergi indirimi ve sermaye piyasalarına destek gibi teşviklerin gelebileceği yönündeki haberlerle ralli yapan Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 4,4 değer kazandı.

Çin borsasındaki hızlı yükselişin desteğiyle toparlayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi şu dakikalarda yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,4 yükseliş kaydetti.

ABD borsalarında geçen hafta dalgalı bir seyir izlenirken, bilanço dönemi nedeniyle etkili olan hisse ve sektör bazlı hareketlerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

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Cuma günü açıklanan 2'nci el konut satışları verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,26 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, İtalya’nın kredi notunu “Baa2”den “Baa3”e düşürdü ve not görünümünü durağana çevirdi.

Buna karşın Moody's'in kararla ilgili açıklamalarının, gelecek dönem not görünümüne ilişkin iyimserliği artırdığı ifade ediliyor.

İtalyan devlet tahvilleri ve pay piyasaları Avrupa Birliği'nden (AB) bütçe planına gelen eleştirilerin artırması nedeniyle son 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket ediyordu.

Geçen hafta Almanya'nın, Brexit'te "anlaşmasız boşanmaya" hazırlandığı haberi ile artan endişeler, İngiltere'de yaklaşık 700 bin kişinin, Brexit'in yeniden halk oyuna sunulması talebiyle yürüyüş yapmasının ardından boyut değiştiriyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü pay piyasalarında etkisini artıran satış baskısı ile gerileyen BIST 100 endeksi yüzde 1,03 değer kaybederek 96.455 puana inerken, haftayı 5,6391'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında sınırlı yükselişle 5,6430'dan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta perşembe günü açıklanacak TCMB ve ECB faiz kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ABD'de büyüme ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerle, şirket bilançolarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,67'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed aktivite endeksi

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