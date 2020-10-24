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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

24.10.2020 - 16:05 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,29 azalışla 1.245,15 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,98 düşüşle 1.090,38 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 artışla 1.843,98 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,67 kazançla 1.856,31 puana yükseldi.

KARTONSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 61,01 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 42,19 ile TSKB ve yüzde 31,50 ile Akiş GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,30 ile Odaş Elektrik, yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 8,94 ile ARD Bilişim Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 949 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 544 milyon lirayla TSKB ve 6 milyar 363 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 625 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 177 milyon lirayla ASELSAN ve 40 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

ALTIN, DÖVİZ YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 kazançla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3 bin 237 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,61 artışla 9,4200 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,2520 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,51 artışla 10,4070 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,57 değer kazanarak 8,8090 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları oldu. 


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