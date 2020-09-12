Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve Euro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,44 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 10,37 ile Şekerbank, yüzde 10,25 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,10 ile GÜBRETAŞ, yüzde 5,80 ile GSD Holding, yüzde 4,37 ile Vestel şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 25 milyon 241 bin 21 lirayla Petkim, 3 milyar 818 milyon 753 bin 551 lirayla Tüpraş, 3 milyar 713 milyon 631 bin 824 lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 78 milyon 960 bin lirayla Bim Mağazalar, 37 milyar 916 milyon 400 bin lirayla ASELSAN ve 37 milyar 734 milyon 162 bin 984 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

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