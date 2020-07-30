‹ Önceki Haber Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı Sonraki Haber › TMO fındık alımı için hazırlıklara başladı TMO fındık alımı için hazırlıklara başladı

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

30.07.2020 - 14:59 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 1.203,42, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46'lık azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artarak 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2.915,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 3,09 değer kazanarak 8,2030 liraya, ABD doları da yüzde 1,93 artışla 6,9810 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.

##$HABER_1463542$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -0,76% Hacim : 7.949 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.125 30.07.2020 Yüksek 1.137
Açılış: 1.137
6,9910 Değişim: 0,25%
Düşük 6,9617 30.07.2020 Yüksek 7,0128
Açılış: 6,9739
8,2444 Değişim: 0,07%
Düşük 8,1817 30.07.2020 Yüksek 8,2611
Açılış: 8,2384
438,02 Değişim: -1,04%
Düşük 435,64 30.07.2020 Yüksek 443,96
Açılış: 442,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.