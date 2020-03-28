‹ Önceki Haber BDDK'dan taşıt ve tüketici kredisi erteleme kararı BDDK'dan taşıt ve tüketici kredisi erteleme kararı Sonraki Haber › IMF Başkanından 'resesyon' uyarısı IMF Başkanından 'resesyon' uyarısı

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

28.03.2020 - 13:42 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 92.299,34, en düşük 82.528,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artışla 88.125,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,83 kazançla 336,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78 artarak 2.236,00 lira oldu. Geçen hafta 511 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 546 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 1,42 değer kaybederek 6,4570 lira, avro yüzde 1,15 artışla 7,1020 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.125 Değişim: -3,72% Hacim : 11.149 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.125 27.03.2020 Yüksek 92.299
Açılış: 91.834
6,4494 Değişim: 0,84%
Düşük 6,3903 28.03.2020 Yüksek 6,4713
Açılış: 6,3955
7,1849 Değişim: 1,77%
Düşük 7,0479 28.03.2020 Yüksek 7,2033
Açılış: 7,0598
338,06 Değişim: 0,76%
Düşük 333,90 27.03.2020 Yüksek 338,74
Açılış: 335,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.