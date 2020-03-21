Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 10,26 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybederken, dolar/TL, yüzde 3,80 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,26, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybederken dolar/TL, yüzde 3,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 92.263,97 en düşük 81.936,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,26 azalışla 85.795,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 kayıpla 314,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 azalarak 2.094,00 lira oldu. Geçen hafta 520,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 511,00 liraya indi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,80 değer kazanarak 6,5500 lira, avro yüzde 0,01 azalışla 7,0210 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.

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