Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,30'luk kazançla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,30'luk kazançla

106.903,68 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 104.718,30 puanı, en yüksek ise 107.846,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi ise yüzde 1,22'lik primle 126.562,53 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,44'lük artışla 82.129,14 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,62'lik değerle 90.650,19 puana yükseldi. Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,28'lik azalışla 125.972,86 puana geriledi.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,88 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 24,02'lik artışla Netaş Telekomünikasyon, yüzde 23,81'lik yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,25 ile Bera Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 4,92'lik düşüşle Türk Telekom, yüzde 4,76'lık azalışla Işıklar Enerji Yapı Holding takip etti.

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