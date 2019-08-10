Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,28'lik kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,28'lik kayıpla 99.405,03 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.722,73 puanı, en yüksek ise 100.177,60 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,27'lik azalışla 116.026,39 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,03'lük düşüşle 112.792,06 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,75'lik kayıpla 76.331,88 puana geriledi. Hizmetler Endeksi de yüzde 1,57'lik kazançla 74.954,12 puana yükseldi.

KOZA MADENCİLİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,89 ile Koza Madencilik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,88'lik artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 13,58'lik yükselişle de Anadolu Efes izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,82 ile Parsan oldu. Bu hisseyi yüzde 12,06'lık düşüşle Netaş Telekom., yüzde 11,63'lük azalışla da Çemtaş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 734 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 545 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 547 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 773 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 34 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 520 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN YÜKSELDİ, DÖVİZ DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,59'luk artışla 264,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56'lık primle bin 765 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve Euro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,47'lik kayıpla 5,4970 lira, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 0,63'lük düşüşle 6,1520 lira oldu.

Geçen hafta 6,7630 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03'lük kayıpla 6,6260 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,49 değer kaybederek 5,6350 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu.