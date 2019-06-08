Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,55'lik kazançla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,55'lik kazançla 93.809,09 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.819,98 puanı, en yüksek ise 93.809,09 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,28'lik artışla 106.281,20 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,57'lik primle 110.034,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,65'lik kazançla 70.053,24 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44'lük değerle 79.682,70 puana yükseldi.

TURKCELL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,40 ile Turkcell oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,30'luk artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 7,42'lik yükselişle de Polisan Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,13 ile Tüpraş oldu. Bu hisseyi yüzde 1,63'lük düşüşle Bera Holding, yüzde 1,48'lik azalışla da Odaş Elektrik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 1 milyar 127 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 29 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 409 milyon lirayla İş Bankası (C) takip etti.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,37'lik artışla 250,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39'luk kazançla bin 669 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,68'lik azalışla 5,8000 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,55'lik artışla 6,5690 lira oldu.

Geçen hafta 7,3780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,43'lük kazançla 7,4100 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,87 değer kazanarak 5,8810 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile hisse senedi fonları oldu.