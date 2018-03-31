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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

31.03.2018 - 10:17
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Haftalık bazda Borsa İstanbul`da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,43, altın yüzde 1,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.797,80, en düşük ise  113.426,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde  1,43'lük azalışla 114.930,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 1,75 azalarak 168,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 1,74 düşüşle 1.130,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 282 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 277 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,20 değer kaybederek 4,8790 liraya gerilerken,  ABD doları ise yatay seyrederek 3,9580 lira oldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları değişim göstermezken, yatırım  fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım  fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara  göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde  0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti. 


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