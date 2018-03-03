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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

03.03.2018 - 10:57

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,56 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,56, avro/TL de yüzde 0,97 değer kazandı.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,56 kaybettirirken, avro, dolar ve altın değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 119.245,30, en düşük ise 116.265,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,56'lık azalışla 116.859,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 artarak 162,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 artışla 1.090,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 265,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 267,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,97 değer kazanarak 4,7040 liraya, ABD doları da yüzde 0,90'lık artışla 3,8220 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,18, yatırım fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.


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