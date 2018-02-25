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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

25.02.2018 - 16:57

Bu hafta borsa ve dolar yatırımcısına kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,87`lik kazançla kapattı.

Bu hafta borsa ve dolar yatırımcısına kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,87'lik kazançla 117.521,50 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.268,80 puanı, en yüksek ise 117.854,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 2,46'lık yükselişle 132.156,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,33'lük değerle 84.950,46 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,20'lik primle 135.110,54 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Mali Endeks ise yüzde 0,53'lük azalışla 140.009,76 puana geriledi.

YATAŞ, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,53 ile Yataş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,11'lik artışla Enerjisa Enerji, yüzde 8,76'lık yükselişle de Kipa Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,69 ile Bera Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 6,88'lik düşüşle İhlas Gayrimenkul, yüzde 5,39'luk azalışla da Doğuş Otomotiv takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 682 milyon 579 bin 856 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 313 milyon 430 bin 248 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 868 milyon 639 bin 572 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 686 milyon lirayla Garanti Bankası, 44 milyar 986 milyon 831 bin 407 lirayla Koç Holding ve 42 milyar 120 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı. 

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92'lik azalışla 162 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,91'lik düşüşle 1.084 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar kazançla, avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 0,99'luk artışla 3,7880 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,15'lik düşüşle 4,6590 lira oldu.

Geçen hafta 5,2710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,68'lik artışla 5,3070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,22'lik düşüşle 4,0550 liradan alıcı buldu. 

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,24 arasında gerçekleşti. 


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