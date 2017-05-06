Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 0,77'lik kayıpla kapattı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,70 değer kaybederken, dolar yüzde 0,11, euro ise yüzde 0,93 değer kazandı.

Bu hafta döviz yatırımcısına kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 0,77'lik kayıpla 93.928,39 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,82'lik düşüşle 124.021,85 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,05'lik azalışla 99.804,67 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 2,01'lik kayıpla 58.088,86 puana geriledi.

Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 5,17'lik artışla 96.928,78 puana tırmanırken, Bankacılık Endeksi de yüzde 1,49'luk azalışla 160.616,20 puana düştü.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Kervansaray Yatırım Holding olurken, holding hisseleri yüzde 92 değer kazandı. Bunu yüzde 34,42'lik artışla Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 27,5'lik yükselişle de Burçelik Vana izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 22,39 ile Ray Sigorta oldu. Bu hisseyi yüzde 18,98'lik düşüşle Mega Polietilen ve yüzde 13,67'lik azalışla Doğan Burda Dergi Yayıncılık takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 42 milyar 273 milyon 419 bin 660 lirayla Koç Holding, 39 milyar 690 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 200 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜŞTÜ, DÖVİZ YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,70'lik düşüşle 140,5 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69'luk azalışla 940 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada euro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,11'lik yükselişle 3,5520 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,93'lük azalışla 3,9030 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,30'luk yükselişle 4,6070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,61'lik kazançla 3,6020 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.