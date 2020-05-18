‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak

18.05.2020 - 09:37
Bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini, can kaybı ise 315 bini aşarken, en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserlik ve karantina tedbirlerinin adım adım kaldırılması piyasaları destekliyor.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden New York borsaları, haftalık bazda ise yüzde 2'yi aşan değer kayıplarına işaret etti. Dow Jones endeksi cuma günü yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 yükseldi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa tarafında, salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesinden cesaret alan hükümetler, karantina tedbirlerini adım adım kaldırıyor.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Geçen hafta Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin, salgından bu yana ilk kez artışa işaret etmesi sonrası pay piyasalarındaki pozitif seyir bugün devam ediyor. Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yıllık yüzde 3,4 azalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta başlıca dünya endekslerinden pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,97 değer kazandı. Cuma günü 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamayarak kazançlarının bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre 0,58 artışla 99.768,15 puandan tamamladı.

Geçen hafta yüzde 2,6 değer kaybederek 6,9018'e gerileyen dolar/TL ise, yeni haftanın açılışında bankalararası piyasada 6,8910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece sakin olduğunu belirterek, yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Kovid-10 salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.983 Değişim: 2,22% Hacim : 14.891 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 100.897 18.05.2020 Yüksek 102.225
Açılış: 100.897
6,8838 Değişim: -0,25%
Düşük 6,8321 18.05.2020 Yüksek 6,8998
Açılış: 6,8998
7,5141 Değişim: 0,75%
Düşük 7,3942 18.05.2020 Yüksek 7,5226
Açılış: 7,4581
383,73 Değişim: -0,84%
Düşük 382,09 18.05.2020 Yüksek 391,08
Açılış: 386,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.