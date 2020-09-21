Bu hafta gözler Merkez Bankası’nda! İşte beklenti | Piyasa Haberleri

Piyasada yaşanan hareketlilikle birlikte bu hafta gözler Merkez Bankası’nda olacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Para Politikası Kurulu (PPK) bu hafta 24 Eylül günü toplanacak. Geçen ayın başından itibaren politika faizini artırmadan piyasadaki faizi artırma yöntemini tercih eden Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Geçen hafta ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10.32’den, yüzde 10.41’e yükseldi. Piyasada Merkez Bankası’nın yine politika faizini artırmaması attığı adımlarla piyasadaki faizi yükseltmesi yönünde bir beklenti var.

FONLAMA MALİYETİNİ YÜKSELTİYOR

Merkez Bankası geçen yıl temmuz ayında başlattığı kesintisiz faiz indirim sürecine haziran ayında ara verdi. Geçen yıl yüzde 24 olan politika faizi kesintisiz yapılan indirimler sonucunda yüzde 8.25’e düşürüldü. Bu yıl haziran ayından itibaren ise politika faizi sabit kaldı. Ağustos ayı başında piyasalarda başlayan hareketlilikle beraber Merkez Bankası politikasında değişikliğe gidildi. Likidite adımlarıyla birlikte Merkez Bankası politika faizini artırmadan piyasadaki faizi yükseltmeye başladı. Ağırlıklı fonlama maliyeti geçen hafta yüzde 10.41’e yükseldi.

GLP YÜKSELİR Mİ?

Piyasada genel beklenti politika faizinin yüzde 8.25’e sabit bırakılacağı yönünde yoğunlaşıyor. Buna karşılık yüzde 11.25 olan geç likidite çerceresinde faizin artırılabileceği, faizin yüzde 12.00’ye yükseltilebileceği tahminleri yapılıyor.

YAN YOLDAN SIKIŞTIRMAYA DEVAM

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın pandemi dinamiklerinde ekonomik toparlanmayı korumak ve diğer Merkez bankalarının da parasal genişleme programlarını izlemek amacıyla faizlerde değişiklik yapmamasını, buna karşılık piyasa fonlama oranını artırmak ve likiditeyi sıkılaştırmak suretiyle yan yollu para politikası sıkılaştırmasını sürdürmesini beklediklerini söyledi. MB fonlama geç likidite penceresi (GLP) ağırlığını artırarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 10.4 seviyelerine kadar getirdiğini hatırlatan Erkan, “6 ayın en yüksek seviyelerine getirmiş durumda. Merkez bankasının faiz artırma veya teknik anlamda faiz koridorunu ve GLP’yi yükseltme gibi opsiyonları kur hareketliliği açısından ilerleyen aylarda değerlendirme olasılığı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

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