‹ Önceki Haber Bakan Albayrak'tan Türk Lirası referans faiz oranı açıklaması Bakan Albayrak'tan Türk Lirası referans faiz oranı açıklaması Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

30.08.2019 - 10:15
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en yüksek 97.448,05, en düşük 95.291,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,44 azalışla 96.718,48 puandan tamamladı. 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 lira oldu. Geçen hafta 455,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 470,00 liraya çıktı. 

Bu hafta ABD doları yüzde 1,13 değer kazanarak 5,8320 liraya, avro da yüzde 1,06 artarak 6,4540 liraya yükseldi. 

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları oldu. 


‹ Önceki Haber Bakan Albayrak'tan Türk Lirası referans faiz oranı açıklaması Bakan Albayrak'tan Türk Lirası referans faiz oranı açıklaması Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.718 Değişim: 0,84% Hacim : 6.321 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.782 29.08.2019 Yüksek 97.257
Açılış: 96.130
5,8345 Değişim: -0,04%
Düşük 5,8309 30.08.2019 Yüksek 5,8510
Açılış: 5,8371
6,4409 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4377 30.08.2019 Yüksek 6,4627
Açılış: 6,4571
286,33 Değişim: -0,16%
Düşük 285,90 30.08.2019 Yüksek 288,00
Açılış: 286,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.