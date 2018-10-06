Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,08 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,18, dolar/TL yüzde 1,74 ve euro/TL yüzde 1,28 değer kazandı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,08'lik kayıpla 94.883,47 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.169,15 puanı, en yüksek ise 100.647,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 8,25'lik azalışla 96.427,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,76'lık düşüşle 70.122,89 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,32'lik değer kaybıyla 106.991,07 puana ve Sanayi Endeksi de yüzde 1,87'lik azalışla 124.358,03 puana geriledi.

İTTİFAK HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,50 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,01'lik artışla Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 4,86'lik yükselişle de Tofaş Oto. Fab. izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,79 ile Yataş oldu. Bu hisseyi yüzde 13,44'lük düşüşle Akbank, yüzde 13,16'lık azalışla da Migros Ticaret takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 630 milyon 89 bin 927 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 806 milyon 436 bin 502 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 152 milyon 682 bin 727 lirayla Türk Telekom takip etti

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 599 milyon 727 bin 781 lirayla Koç Holding, 38 milyar 990 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 33 milyar 931 milyon 801 bin 600 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,18'lik atışla 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13'lük primle bin 581 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,74'lik artışla 6,1280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,28'lik primle 7,0640 lira oldu.

Geçen hafta 7,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,84'lik artışla 8,0370 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,39 değer kazancıyla 6,1730 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,24, yatırım fonları da yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.