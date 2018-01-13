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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

13.01.2018 - 11:02

Bu hafta borsa yatırımcısını üzdü, altın ve döviz ise kazandırdı. En yüksek getiriyi yüzde 1,39 ile gram altın sağladı.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,71 kaybettirirken, altın yüzde 1,39 ve euro yüzde 1,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.783,70, en düşük ise 112.884,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71'lik azalışla 114.644,62 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 artarak 160,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,32 artışla 1.076,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 260 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 264 liraya çıktı.

Bu hafta euro yüzde 1,31 değer kazanarak 4,5650 liraya, dolar da yüzde 0,59'luk artışla 3,7670 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.


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