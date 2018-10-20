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Bu hafta en çok euro kaybettirdi

20.10.2018 - 16:37
Bu hafta en çok euro kaybettirdi | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,21 azalış kaydetti. ABD doları yüzde 4,84 azalarak 5,6450 liraya, euro da yüzde 5,28'lik kayıpla 6,4890 liraya düştü.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,21, altın yüzde 4,04, dolar yüzde 4,84 ve euro da yüzde 5,28 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.553,94 puanı, en düşük ise 96.335,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalışla 96.454,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,04 azalışla 223,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,93 kayıpla 1.491,00 liraya indi. Geçen hafta 379,00 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da 364,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,84 azalarak 5,6450 liraya, euro da yüzde 5,28'lik kayıpla 6,4890 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,65 değer kazanırken, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. 


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