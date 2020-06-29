Borsada Güçlü Destek Seviyesi | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni haftaya ılımlı ama negatif bir havayla başlarken; ön plana başta ABD'de olmak üzere küresel salgın yayılım hızının artmasına işaret eden veriler çıkıyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda, geçtiğimiz 3 hafta Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif ayrıştı. Peki, bu pozitif ayrışma devam edecek mi, yoksa Borsa İstanbul küresel akımın içine mi girecek?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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