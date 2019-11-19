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Borsa İstanbul Başkanı Arıcan: Son aşamaya gelmiş bulunuyoruz

19.11.2019 - 14:28
Borsa İstanbul Başkanı Arıcan: Son aşamaya gelmiş bulunuyoruz | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arıcan, "10 bankadan oluşan komite yardımıyla bir haftadan 10 yıla kadar veri girilerek OIS eğrisi oluşturulmuş ve bu noktada son aşamaya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4.Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin ana teması olan dönüşümden bahsederek, Borsa İstanbul Grubu için "dönüşüm"ün çok önemli ve anlamlı bir kavram olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Grubu olarak, ülkenin önceliklerini de dikkate alarak ana tema olan dönüşümü öncelikle 2019-2021 dönemi içerisinde dikkate aldıklarını dile getiren Arıcan, stratejik önceliklerini Türk sermaye piyasalarının derinleştirilmesi olarak belirlediklerini anımsattı.

Arıcan, "Bu noktada Türk lirasının finansal piyasalardaki ağırlığını artırmak da bunun önemli bir parçası olmakta ve bu kapsamda sermaye piyasaları paydaşlarıyla süregelen yakın iş birliğimizin de devamına öncelik vermekte ve devamını hedeflemekteyiz." diye konuştu.

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Stratejik önceliklerin gerçekleştirilmesine yönelik 2018'de piyasalar tarafından ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri geliştirme adımlarına bu yıl da devam ettiklerini dile getiren Arıcan, 2020'de de bu yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Arıcan, bu çerçevede Borsa İstanbul'un, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) uyumlu olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.

"TLREF'E DAYALI TAHVİL İHRAÇLARI 12,6 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI"

Arıcan, dünyada swap işlemlerinin tezgahüstü piyasalarda gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl açılan ve 2019'da da hızla derinlik kazanan Borsa İstanbul FX Swap Piyasası'nın yaklaşık hacmi 2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bunun yanında Türk bankalarının faiz riskini daha verimli yönetme imkanına kavuşması amacıyla Borsa İstanbul tarafından Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) oluşturulmuş ve 17 Haziran'dan itibaren yayınlanmaya başlanmıştır. Bugün bu piyasamızda da repo pazarında 70 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi gerçekleşmekte. Yine TLREF'e dayalı tahvil ihraçlarımız da kısa sürede 12,6 milyar TL büyüklüğe ulaşmış bulunmaktadır."

Arıcan, 10 bankadan oluşan komite yardımıyla bir haftadan 10 yıla kadar veri girilerek Overnight Index Swap (OIS) eğrisi oluşturulduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: "Bu noktada son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Çok kısa sürede kamuoyuna bununla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bu sayede bankalar faiz risklerini yönetmek için döviz bağımlılığından kurtularak, faiz takası (IRS) işlemlerini, Takasbank'ın merkezi karşı taraf güvencesiyle yapmaya başlayabilecekler. Böylece uzun vadeli CCS (cross currency swap) ihtiyacı azalacak ve bunun doğal sonucu bankacılık sektörünün teminat olarak ihtiyaç duyduğu döviz likiditesinde azalma olacaktır."

BORSA İSTANBUL'DA ŞİRKET DEĞERİ BİR TRİLYON LİRAYI AŞTI

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, piyasalara yönelik attıkları adımlardan bahsederek, "Borsa İstanbul, 400'ün üstünde halka açık şirketi ve 1 trilyon lirayı aşan şirket değeri ve devir hızıyla bugün bölgenin en büyük borsası ve dünyanın en likit işlem platformlarından birisi olmaktadır." diye konuştu.

Arıcan, ekim ayı itibarıyla pay piyasasında 280 milyar dolar, tahvil bono piyasasında ise yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde işlem hacmi gerçekleştiğini söyledi.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonu çerçevesinde büyük atılımlar gerçekleştirme ve her zaman daha iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Arıcan, Türkiye'nin ve bölgenin gücünü yansıtacak etkin ve etkili bir borsa olarak dünya sıralamasında en üstlerde yerini alma çabasını sürdüreceğinin altını çizdi.


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