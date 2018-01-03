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Bitcoin’e bile fark attı! Hisse değeri 2 ayda tam 13 kat arttı

03.01.2018 - 15:25

Kripto para birimi Bitcoin’in değeri bile son 2 ayda sadece 2 kat artarken, ‘Beyaz Filo’ isimli bir otomobil kiralama şirketinin hisseleri tam 13 kat arttı. 27 Ekim’de 7 TL olan hisseler bugün 89 TL olurken, şirketin piyasa değeri ise 1 milyar doları aştı. Peki bu şirket uçan otomobil mi üretecek? Bir açıklama gerekmez mi?

25 Aralık’ta  ‘Doğuş’tan daha büyüğü varmış!’ başlığıyla borsada halka açık otomotiv şirketlerinden biri olan ‘Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’ hisselerindeki inanılmaz yükselişi yazmıştım. Cirosu ve kârı çok düşük olmasına rağmen hisselerinin son 2 ayda 10 kat artıp, piyasa değerinin 726 milyon dolara ulaştığı dikkatimi çekmiş, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakende şirketi olan Doğuş Otomotiv’in piyasa değerinin bile 464 milyon dolar olduğunu hatırlatmıştım.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; o günden bu yana ne şirketten ne borsadan ne de SPK’dan bir açıklama gelmediği gibi şirketin hisselerinde inanılmaz yükseliş devam etti. Hisselerde geçtiğimiz haftaya göre bile yüzde 50’den fazla yükseliş var.

Sıkı durun; 27 Ekim’de fiyatı 7 TL civarında olan şirketin hisseleri bugün itibariyle tam 89 TL. Yani 2 ayda yaklaşık 13 kat artmış. Piyasa değeri ise tam 1 milyar doları aşmış durumda. Şaka gibi değil mi?

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Peki son dönemin popüler kripto para birimi Bitcoin’in bile son 2 ayda sadece 2 kat arttığı düşünülürse ‘Beyaz Filo’ şirketinin bu artışa bir izahı olması gerekmez mi? ‘Uçan otomobil mi yapacaklar?’, ‘Üretilecek yerli otomobilleri mi kiralayacaklar?

Yani yaklaşık 25 milyon TL kara sahip bir şirketin 1 milyar doların üstünde piyasa değerinin olması normal mi? Neden kimse çıkıp da bir şey söylemiyor.

Yarın öbür gün bu şirketin hisselerine yatırım yapanlar dev bir mağdur ordusu oluşturursa hesabını kim verecek. Otomotiv sektörü neden susuyor? Ortaya çıkması muhtemel mağduriyet Türkiye’de büyüyen operasyonel kiralama sektörüne de büyük darbe vurmaz mı?

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Etiketler

  • bitcoin
  • SPK
  • Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş
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