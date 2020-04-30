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Bigpara yenilenen ‘Canlı Borsa’ ile karşınızda!

30.04.2020 - 11:29 | Son Güncelleme :
Bigpara yenilenen ‘Canlı Borsa’ ile karşınızda! | Piyasa Haberleri

Türkiye’nin en büyük finans portallerinden biri olma özelliğini sürdüren Bigpara, siz kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeniliklerini sunmaya devam ediyor.

TEK ABONELİK İLE DÜNYANIN VERİSİNE ULAŞIN

Bigpara canlı borsa aboneliğiyle; ister web üzerinden isterseniz de mobil uygulama ya da tabletiniz üzerinden, ayrı ayrı abonelik satın almanıza gerek kalmadan tek abonelik ile verilere anlık ulaşabilirsiniz.

Bigpara 'Canlı Borsa' Aboneliğini buraya tıklayarak indirimli olarak satın alabilirsiniz.

REKLAMSIZ ANLIK VERİ

Canlı borsa ekranından; Borsa İstanbul hisse senedi veri ve endekslerini, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) verilerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunun yanında yine anlık olarak dolar, Euro, gram altın, çeyrek altın verilerine ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Bigpara 'Canlı Borsa' Aboneliğini buraya tıklayarak indirimli olarak satın alabilirsiniz.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR YENİ EKRANLAR

Bigpara canlı borsa ekranı üzerinden, pratik bir şekilde kişiselleştireceğiniz sayfanız ile takip ettiğiniz hisse senetleri, döviz, emtia ve çok daha fazlasına öncelikli olarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yenilenen piyasa ekranı üzerinden istediğiniz yatırım aracının teknik analizini yapabilir; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) haberlerini de eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

FİYAT ALARMI İLE BEKLEDİĞİNİZ SEVİYELERİ KAÇIRMAYIN

Tek abonelik ile kullanacağınız canlı borsa ekranına ister mobil uygulamadan ister web üzerinden alarm kurun, beklediğiniz fiyat seviyeleri için anında bildirim alabilirsiniz.


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