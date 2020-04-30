Bigpara 'canlı borsa' ile tüm veriler tek ekranda | Piyasa Haberleri

Bigpara, yenilenen kullanıcı dostu 'Canlı Borsa' ekranını siz yatırımcıların beğenisine sunuyor.

Bigpara yeni canlı borsa ekranı ile;

Tüm piyasa verilerini anlık olarak tek abonelikle web, mobil ve tabletten izleyebilirsiniz

Kişiselleştirilebilen ekran özelliğini kolaylıkla kullanabilirsiniz

Fiyat alarmlarınıza eş zamanlı olarak tüm cihazlarınızdan ulaşabilir; reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz.

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Bigpara canlı borsa ekranından anlık olarak; Borsa İstanbul hisse senedi veri ve endekslerini, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) verilerini takip edebilir; tüm bunların yanında yine anlık olarak dolar, Euro, gram altın, çeyrek altın verilerine ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

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