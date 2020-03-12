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BES fonlarında son yılların en iyi performansı

12.03.2020 - 10:39
BES fonlarında son yılların en iyi performansı | Piyasa Haberleri

Bireysel emeklilik fonlarının, 2019’da katılımcılarına yüzde 14.39 reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdiği bildirildi.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım'ın 2019 yılı performansı ve sistemdeki fonların getirilerine ilişkin açıklama yapıldı.
TSB'nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derleyerek yaptığı açıklamada, bireysel emeklilik fonlarının 2019’da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, 2019 sonu itibarıyla BES’te; 6,9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dahil 119,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığı aktarılarak, "Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5,4 milyon oldu ve sistemde biriken 8,2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece her iki sistemde toplamda 127,3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12,2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

UZUN VADELİ GETİRİLERE ODAKLANILMASI GEREKİYOR

Açıklamada, emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES’in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "2019 verileri de, son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor."

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2019’DA KARMA FON GRUPLARI YÜZDE 37,65 GETİRİ SAĞLADI

Açıklamada, 2019 yılında BES’te sunulan fonların ortalama yıllık getirisinin BIST 100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların üzerinde gerçekleştiği, bunun yanında birçok fon türünde altın endeksinin de üzerinde getiri elde edildiği ve emeklilik yatırım fonları içinde karma fon gruplarının yüzde 37,65 ile ekonomideki gelişmelere paralel olarak geçen yıl katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan fon türü olduğu bildirildi.

Sistemde yalnızca 3 yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım'da sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret edilen açıklamada, Otomatik Katılım’da sunulan fonların 2019 yılında ortalama yüzde 22,60'lık getiri oranı ile mevduat, TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının üzerinde performans ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, TSB'nin ayrıca, BES’in faize duyarlı fonlar açısından incelendiğinde de 2019 yılında yüzde 29,9 ile katılım fonlarında da ortalama yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediği kaydedildi.


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