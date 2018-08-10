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Avrupalı bankaların hisseleri geriledi

10.08.2018 - 12:47
Avrupalı bankaların hisseleri geriledi

Türkiye'de iştirakları olan Avrupa bankalarının hisseleri TL'nin dolar karşısında yeni tarihi dip seviyeleri görmesi ve ECB'nin Avrupa'daki bankaların Türkiye'de maruz kaldıkları risk hakkında endişe belirttiğini ortaya koyan Financial Times haberinin ardından yüzde 4'e kadar geriledi.

İspanyol Bankası BBVA'nın BBVA.MC hisseleri açılışta yüzde 3.8, Fransız BNP Paribas BNPP.PA yüzde 2.6, İtalyan UniCredit CRDI.MI yüzde 3.7 düştü.

Hollanda bankası ING'nin hisseleri ING.AS yüzde 2.1, HSBC'ninki HSBA.L ise yüzde 0.5 geriledi.

Avrupalı bankalar birkaç gün önce açıkladıkları ikinci çeyrek bilançolarıyla birlikte Türkiye'deki operasyonlarının net kâra etkisinin yüksek olmadığını ifade etmişlerdi.

FT'de yer alan haberde bünyesinde banka denetleme organı barındıran Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı bankalar hakkında endişe ortaya koyduğu ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde, ECB'nin birkaç aydır Avrupalı bankaların Türkiye pozisyonlarını izlemeye aldığı ifade edilerek "(denetim organı) henüz durumu kritik olarak görmüyor. Ancak özellikle İspanya'dan BBVA, İtalya'dan UniCredit ve Fransa'dan BNP Paribas'ın Türkiye'de varlıkları olduğu için özellikle risklere daha açık görüldüğü" belirtildi.

ECB FT'de yer alan haber hakkında yorum yapmadı.


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