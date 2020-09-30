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Asya borsaları karışık seyretti

30.09.2020 - 09:56
Asya borsaları karışık seyretti | Piyasa Haberleri

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de eylülde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.213 puan oldu.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 23.185 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.449 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.328 puanda seyrediyor.


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