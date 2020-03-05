Aşı bulunana kadar piyasalarda tedirginlik sürecek | Piyasa Haberleri

Küresel ekonomiler için hala önemli bir risk olmayı sürdüren Corona virüse ilişkin haber akışları takip edilmeye devam ediliyor. Peki, ekonomileri ve piyasaları baskı altında tutan Corona virüsün etkileri neler oldu ve gelecek döneme ait piyasa beklentileri neler?

Stratejist, Özel fon yöneticisi ve bigpara yazarı Rıdvan Baştürk, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel piyasalar ve Türkiye piyasaları üzerindeki etkisini değerlendirdi. İşte Baştürk’ün yorumu...

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