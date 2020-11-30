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Aralık Ayında Piyasalar | Podcast

30.11.2020 - 17:43
Aralık Ayında Piyasalar | Podcast | Piyasa Haberleri

Son derece pozitif geçen kasım ayının son haftasını yaşıyoruz. Yurt dışında ölçülü ama negatif bir hava var. Bunun sebebi ise OPEC+ toplantısı... Kasım ayında piyasalar nasıl hareket etti, yatırım araçlarının yıllık getiri performansları nasıl, aralık ayında piyasların nasıl hareket etmesi bekleniyor? İşte yeni haftada takip edilecek gelişmeler…

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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