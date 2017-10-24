‹ Önceki Haber 50 gün sonra ilk zam geliyor 50 gün sonra ilk zam geliyor Sonraki Haber › 5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Cezası 427 lira... 5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Cezası 427 lira...

‘Altına dayalı tahvil mevduattan daha cazip’

24.10.2017 - 10:15

Şimşek, “altına dayalı tahvil” uygulamasının vatandaş açısından mevduattan daha cazip olduğunu söyledi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zaman içinde yastık altı altınların büyük bölümünün sisteme gireceğini belirterek, “Biraz zaman alacak, güven meselesi” dedi. Şimşek, yastık altındaki altınların sisteme sokulması için iki hafta önce başlatılan altına dayalı tahvile vatandaşların ilgisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, TBMM’deki sohbetinde, bu uygulamanın hazinenin ihtiyacından kaynaklanmadığını, finansal sisteme derinlik kazandırmak için planlandığını söyledi.

VERİLER 1980 SONRASI

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Şimşek, şöyle dedi: “Yastık altındaki altınlara ilişkin bizdeki veriler, 1980 sonrasını içeriyor. Yani ondan önce alınan ve evlerde bekleyen altınların rakamı buna dahil değil. Bizdeki hesaba göre, 2 bin 200 ton yastık altında altın var. Bunun piyasası 300 milyar liranın üstünde. Yaklaşık 100 milyar dolar diyebiliriz. Atıl, yastık altı, kasada, orada burada bekliyor. Bu önemli bir kaynak aslında.

‘Şu kadarı sisteme katılır’ diye bir hedef koymadık. Tabii ki hepsi olsun isteriz. Bu karar, hazinenin ihtiyacından kaynaklanmıyor. Finansal sistemin derinliğini arttırmak, sistemin dışa bağımlılığını azaltmak için yapıyoruz. Aslında mevduattan daha cazip. Mevduata gitseniz vergi var. Burada altın olarak getiriyor, altın olarak geri alıyorsunuz. Tüm altınların getirileceğini iddia etmek güç. Ama güven önemli bu biraz zaman alacak, çaba gerektirecek. Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazinenin güvencesine veriyor. Böylelikle de hem çalınma veya kaybolma riskinden kurutuluyor.”

RAKAMLARI AÇIKLAMIŞTI

Bakan Şimşek, daha önce iki haftalık sonuçları açıklarken, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla ilgili olarak, “Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor” demişti.


Etiketler

  • Mehmet Şimşek
  • Altın Tahvili
  • Altına Dayalı Kira Sertifikası
‹ Önceki Haber 50 gün sonra ilk zam geliyor 50 gün sonra ilk zam geliyor Sonraki Haber › 5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Cezası 427 lira... 5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Cezası 427 lira...
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.751 Değişim: 0,42% Hacim : 2.721 Mio.TL Son veri saati : 13:55
Düşük 107.305 24.10.2017 Yüksek 107.884
Açılış: 107.603
3,7173 Değişim: 0,03%
Düşük 3,7046 24.10.2017 Yüksek 3,7244
Açılış: 3,71595
4,3725 Değişim: 0,11%
Düşük 4,3590 24.10.2017 Yüksek 4,3792
Açılış: 4,36785
152,83 Değişim: -0,25%
Düşük 152,45 24.10.2017 Yüksek 153,31
Açılış: 153,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.