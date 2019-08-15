‹ Önceki Haber Moody's: Ticaret savaşının ABD'ye maliyeti artıyor Moody's: Ticaret savaşının ABD'ye maliyeti artıyor Sonraki Haber › Avrupa endeksleri bu açıklamayla kayıplarını artırdı Avrupa endeksleri bu açıklamayla kayıplarını artırdı

ABD'de tahvil getiri eğrisi tersine dönüyor

15.08.2019 - 13:04
ABD'de tahvil getiri eğrisi tersine dönüyor | Piyasa Haberleri

ABD tahvil getiri eğrisi, ikinci işlem gününde de tersine dönmüş durumda bulunuyor.

ABD tahvil getiri eğrisi, ülke ekonomisinin resesyona girebileceğine dair yatırımcı endişelerinin derinleşmesiyle, ikinci işlem gününde de tersine dönmüş durumda bulunuyor. ABD'nin iki yıllık hazine tahvil getirisi, dün 2007'den bu yana ilk kez 10 yıllık hazine tahvil getirisinin altına düştü ve 2 ve 10 yıllık hazine tahvil getirisi arasındaki fark bugün -0.91 baz puanda bulunuyor.

##$HABER_1456790$##

ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi bu hafta, 27 baz puan geriledikten sonra yüzde 1.98 ile yeni dip seviyesini gördü ve Mayıs 2012'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Moody's: Ticaret savaşının ABD'ye maliyeti artıyor Moody's: Ticaret savaşının ABD'ye maliyeti artıyor Sonraki Haber › Avrupa endeksleri bu açıklamayla kayıplarını artırdı Avrupa endeksleri bu açıklamayla kayıplarını artırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.579 Değişim: -2,84% Hacim : 6.647 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 96.508 15.08.2019 Yüksek 98.531
Açılış: 98.504
5,5664 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5446 15.08.2019 Yüksek 5,6173
Açılış: 5,6124
6,1874 Değişim: -1,08%
Düşük 6,1788 15.08.2019 Yüksek 6,2669
Açılış: 6,255
272,12 Değişim: -0,56%
Düşük 269,18 15.08.2019 Yüksek 274,85
Açılış: 273,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.