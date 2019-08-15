ABD'de tahvil getiri eğrisi tersine dönüyor | Piyasa Haberleri

ABD tahvil getiri eğrisi, ikinci işlem gününde de tersine dönmüş durumda bulunuyor.

ABD tahvil getiri eğrisi, ülke ekonomisinin resesyona girebileceğine dair yatırımcı endişelerinin derinleşmesiyle, ikinci işlem gününde de tersine dönmüş durumda bulunuyor. ABD'nin iki yıllık hazine tahvil getirisi, dün 2007'den bu yana ilk kez 10 yıllık hazine tahvil getirisinin altına düştü ve 2 ve 10 yıllık hazine tahvil getirisi arasındaki fark bugün -0.91 baz puanda bulunuyor.

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ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi bu hafta, 27 baz puan geriledikten sonra yüzde 1.98 ile yeni dip seviyesini gördü ve Mayıs 2012'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

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