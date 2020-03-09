ABD tahvil faizi tarihi dip seviyelerde | Piyasa Haberleri

ABD Hazine tahvil getirileri, koronavirüs paniği nedeniyle yeni tarihi dip seviyelere geriledi.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri, Corona virüs endişelerinin yatırımcıları güvenli liman tahvillere sevk etmesi nedeniyle yeni tarihi dip seviyesine gerilerken, on yıldan uzun sürenin en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 0.318'e kadar geriledi. Bugün yaklaşık 30 baz puan gerileyen tahvil getirisi 2009'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 0.70 ile yeni tarihi dip seviyeyi görürken, bugünkü düşüş 26 baz puanı buldu. ABD'nin 2 yıllık hazine tahvil getirisi 2014 yılından bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.285'e geriledi.

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