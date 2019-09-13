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ABD 100 yıllık tahvil ihracını değerlendiriyor

13.09.2019 - 09:14 | Son Güncelleme :
ABD 100 yıllık tahvil ihracını değerlendiriyor | Piyasa Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "100 yıllık tahvil ihracını değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD’nin 50 yıl vadeli tahvil ihracı için hazırlık yaptığına işaret ederek, 100 yıllık tahvil ihracını da değenlendireceklerini açıkladı. New York Times’ın sorularını yanıtlayan Mnuchin, "50 yıllık tahvil ihracı için çalışmalara başlıyoruz ve eğer 50 yıl başarılı olur ise 100 yıllık tahvil ihracını değerlendireceğiz" diye konuştu.

Mnuchin açıklamasında, ABD’nin ultra uzun vadeli tahvil ihraç için olasılıklar üzerinde çalışmaya 2 yıl önce başladığını da belirtti. ABD’nin mevcut en uzun vadeli borçlanma kağıdının vadesi 30 yıl.

Mnuchin ayrıca, Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerine de değinerek, Başkan 20 yıldır süren bir konuyu ele alıyor; bu yalnızca bir seçim konusu değil. Başkan yalnızca ABD şirketleri ve ABD'li işçiler için iyi bir anlaşmaya imza atacak dedi.

Mnuchin, iki ülkeden yetkililerin bu ay yapacakları toplantılarda ve Ekimde üst düzey yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde ilerleme kaydetmek istediklerini vurguladı.


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